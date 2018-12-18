Согласно последним данным Департамента миграции Литвы, с 2007 по 2017 г. из Литвы эмигрировали 465 000 жителей. С 2010 г. эмигранты чаще всего уезжали в Великобританию. Туда уехали больше 185 000 человек.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2018 года в Литве было 2,794 млн. жителей. Это на 1540 человек меньше, чем в начале ноября.

За год (с декабря 2017 по декабрь 2018 г.) число постоянных жителей страны сократилось на 16 500.

1 января 2018 года в Литве было 2,808 жителей, однако в сентябре их количество стало меньше 2,8 млн.

По данным Министерства внутренних дел страны, количество жителей Литвы в последнее время постоянно сокращается: в 2015 г. в стране было 2 921 920, в 2016 г. - 2 888 558, в 2017 г. - 2 847 900; в начале 2018 г. - 2 808 901 житель.