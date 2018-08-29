Министр науки и образования Юргита Петраускене отметила, что демографическое положение в Литве представляет вызов для системы образования. Исследование показало, что в начале 2022 mг. число детей увеличится только в крупных городах и в мэриях вокруг Каунаса и Клайпеды, на курортах.

Быстрыми темпами количество детей будет сокращаться в северо-восточной части страны и в некоторых других мэриях, поэтому мэрии уже сейчас должны принимать решения, связанные с приспособлением сети школ к работе в новых демографических условиях.

Сокращение численности учеников обуславливает сокращение числа школ и учителей. Это обостряет дисбаланс в спросе на учителей - в одних мэриях их слишком много, в других не хватает. Больше всего не хватает учителей дошкольного и их не хватало в половине мэрий.

В обзоре указано, что достижения литовских школьников в международном контексте остаются средними, правда, улучшился показатель чтения в младших классах.

Кроме того, указано, что хорошо себя в школе чувствует только чуть больше половины всех учеников, есть большая разница в результатах учеников разных школ, связь между уровнем квалификации учителей и достижениями учеников не просматривается, система финансирования школ в мэриях неэффективная, много средств уходит на хозяйственную часть и администрирование.

"Хорошие школы должны быть везде, независимо от места жительства, социального положения, экономического и культурного контекста, демографической ситуации. За это по большей части отвечают мэрии", - сказала Петраускене.

Вызывает беспокойство и разница в социальном положении разных семей, что также влияет на достижения детей. Исследования, проведенные в разных странах, показали, что чем лучше финансовое положение родителей и чем выше их социальный статус, тем лучше учатся их дети.

Однако в Купишкском, Пакруойском, Йонишкском, Биржайском районах социальный контекст неважный, а достижения учеников достаточно высокие. Пример этих мэрий показывает, что социальное разобщение можно снизить с помощью образования и дать детям шанс на лучшее будущее.