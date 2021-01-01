В ноябре 2019 года в Литве скончались 3022 человека, а в ноябре минувшего года - 4331. Прогнозируют, что в декабре смертность будет значительно больше, чем в декабре 2019 года.

Демограф из немецкого Института Макса Планка Домантас Ясилёнис сказал, что статистика смертей отражает глобальные процессы и глобальные проблемы. По его словам, мир уже сталкивался с предупреждениями, касающимися эпидемиологических вызовов, но не подготовился к ним.

"Беспокоит то, что люди к этому не подготовились, ничему не научились. Уже были первые сигналы, например, эпидемия SARS в Азии. В Литве почти не говорят об эпидемии гриппа 2015 г, которая в Европе унесла немало жизней и снизила среднюю продолжительность жизни даже в развитых странах. Это были первые сигналы, что надо готовиться к эпидемиологическим вызовом, но подготовки не было", – сказал Ясилёнис.

"В Литве и в других странах фиксируют скачок смертности. Самый точный индикатор – избыток смертей. Если посмотреть на то, сколько людей умерли в 2018 или 2019 гг, то, к примеру в 2018 г. 7-13 декабря скончались 770, в 2019 г. - 720, а в 2020 г. - 1200.

Это больше чем на 50% больше среднего. Это основной инструмент для диагностики, на который надо обращать внимание", – сказал демограф.

Он заметил, что в Литве выше всего смертность в группе 50-59 лет, а это вызывает беспокойство, ведь это еще трудоспособные люди.

"Проблема в Литве в том, что, по сравнению с другими странами ЕС, у нас высокая смертность, намного выше средней по ЕС. У нас избыточная смертность от COVID-19, это большая потеря. (..)

В Европе больше всего людей умирает в группе 80 лет и старше, это по большей части неизбежные смерти. В Литве ситуация сложная еще и потому, что здесь широко распространены факторы риска, связанные с другими болезнями – системы кровообращения, рака. Еще выше смертность в результате насильственных причин", – заметил Ясилёнис.

По его словам, беспокоит и смирение общества с высокой смертностью.

"Вспомните, как весной в СМИ сообщали, о каждом новом случае ковида. Сегодня у нас ежедневно фиксируют десятки смертей, я боюсь, что это становится нормой. Восприятие человека притупляется, но ведь это чьи-то близкие", – заметил демограф.

Он подчеркнул, что во всем мире смертность пугает: много смертей фиксируют в США, Испании, Великобритании.

"Великобритания и США по общему показателю здоровья в последние 10 лет не блещут. В международном масштабе видна остановка прогресса, на Западе в течение нескольких десятилетий здоровье жителей улучшалось росла вероятная продолжительность жизни. Но в последние десятилетия в этих двух странах этого не наблюдается.

Это связано с социальным устройством, социальным неравенством, спецификой системы здравоохранения и проблемами в этой сфере. (..) Беспокоит смирение общества с этими смертями, и это наблюдается не только в Литве. Это глобальная проблема", – сказал Ясилёнас.

По его словам, главное, чтобы общество не смирялось с этой смертностью, как со статистическими данными.

"Сегодня мы смиримся со смертью стариков, а завтра, быть может, будем принимать и смерти детей, людей других возрастных групп. Весной мы принимали количество новых случаев болезни, а сейчас мы ежедневно принимаем десятки случаев смерти.

Мы должны быть солидарны с врачами, это должна быть не только финансовая, но и психологическая помощь", – заметил демограф.