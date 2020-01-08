Дело Венцкене отправляется в суд

Каунасская окружная прокуратура в среду сообщила, что завершила досудебное расследование относительно бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене.
Neringa Venckienė paleista į laisvę
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Дело в ближайшее время будет передано в Каунасский окружной суд, подтвердила BNS представитель Каунасской прокуратуры Изабеле Бочкене.

Прокомментировать завершенное расследование более подробно прокуратура обещает на пресс-конференции во второй половине дня в среду.

Доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.

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Н. Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.

Н. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил ее правового иммунитета.

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