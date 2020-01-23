Дело Венцкене будет рассматривать Паневежский окружной суд

Такое решение принял Литовский апелляционный суд (ЛАС), рассмотрев вопрос, какому суду передать дело после того, как об этом попросил получивший его Каунасский окружной суд (КАС), в котором Н. Венцкене работала.
ЛАС в четверг сообщил, что решение принято с целью снять любые вероятные сомнения в непредвзятости рассматривающих дело судей.
"Н. Венцкене почти пять лет работала судьей КАС, поэтому была связана с судьями этого суда, которые должны участвовать в рассмотрении ее уголовного дела, не только рабочими, но и вероятно дружескими связями. Это достаточное основание для передачи уголовного дела для рассмотрения другому окружному суду", – говорится в определении ЛАС.
Н. Венцкене предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по лицу Лаймуте Станкунайте.
Доставленная из США 6 ноября прошлого года бывший парламентарий Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.
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