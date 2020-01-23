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Дело бывшей судьи и члена сейма Литвы Неринги Венцкене рассмотрит Паневежский окружной суд.
Дело Венцкене будет рассматривать Паневежский окружной суд
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Такое решение принял Литовский апелляционный суд (ЛАС), рассмотрев вопрос, какому суду передать дело после того, как об этом попросил получивший его Каунасский окружной суд (КАС), в котором Н. Венцкене работала.

ЛАС в четверг сообщил, что решение принято с целью снять любые вероятные сомнения в непредвзятости рассматривающих дело судей.

"Н. Венцкене почти пять лет работала судьей КАС, поэтому была связана с судьями этого суда, которые должны участвовать в рассмотрении ее уголовного дела, не только рабочими, но и вероятно дружескими связями. Это достаточное основание для передачи уголовного дела для рассмотрения другому окружному суду", – говорится в определении ЛАС.

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Н. Венцкене предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по лицу Лаймуте Станкунайте.

Доставленная из США 6 ноября прошлого года бывший парламентарий Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.

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