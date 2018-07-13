Дело подозреваемого в убийстве байкера приняло неожиданный поворот

В связи с новым расследованием Балтрунас должен явиться в полицию на следующей неделе. Балтрунаса уже допрашивали, но на этот раз полиция хочет уточнить некоторые связанные с возможным преступлением детали – якобы расследование связано не только с нарушением общественного порядка, но и с возможным вымогательством имущества, принадлежащего байкерскому клубу.

Об этом преступлении полиция узнала от байкеров уже после исчезновения Килкуса. Упоминается, что в конфликте участвовал и Килкус. Балтрунас, по данным DELFI, отрицает факт участия в драке и утверждает, что в то время охранял одно мероприятие.

Между тем судья Вильнюсского участкового суда 12 июля отчасти удовлетворила просьбу прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры Миндаугаса Янцявичюса и на два месяца продлила меры интенсивного контроля Балтрунаса: подозреваемый должен находиться дома с 18 до 7 ч. и носить электронный браслет.

До сих пор с 7 до 18 ч. Балтрунас не мог покидать пределы староства Аукштадварис, но судья отменила это требование, он может бывать, где хочет.

"В таком случае ему не нужно разрешение на то, чтобы поехать в Вильнюс., - сказал адвокат Роландас Тилиндис. – Поскольку, например, чтобы сегодня приехать на заседание, ему надо было получить разрешение прокурора".

Адвокат не скрывал, что просил суд отменить такой жесткий контроль: "Ему назначены и другие меры пресечения - он не может общаться больше чем с 20 людьми, у него забрали документы, кроме того, в силу его выразительной внешности его передвижение ограничено, он не может куда-то бежать, скрываться".

Тилиндис сказал, что Балтрунас свою вину не признает, но и ничего не объясняет, поскольку ему нечего сказать.

"Он такое обвинение не признает - будто в неустановленном месте, неустановленным способом, заодно с невыясненными людьми якобы убил, – сказал адвокат. - Я вообще не вижу никаких данных, подтверждающих факт убийства или смерти, поэтому понимаю, что объяснять нечего".

Сам Балтрунас не был склонен говорить о назначенных ему ограничениях –в суд он приехал на мотоцикле. "А чего тут говорить?" – сказал президент байкерского клуба Vorai MC Балтрунас.

Прокуратура больше полугода ведет расследование по этому делу, но ничего не комментирует. Предоставить обществу информацию обещают, когда будет подходящее для этого время.

Полиция пока не знает как и где был убит Килкус, поскольку в обвинениях Балтрунасу не были указаны конкретные обстоятельства убийства. Основным подозреваемым прокуроры до сих пор считают Балтрунаса.

Обвинения также предъявлены супруге Балтрунаса Дайве Балтрунене и двум членам байкерского клуба Vorai MC – Дарюсу Матусявичюсу и Казимерасу Якасу. Матусявичюс на допросе признал, что Балтрунас просил его уничтожить мотоцикл Килкуса Harley Davidson. Однако он этого не сделал, а оставил мотоцикл в лесу Варенского района. Почему - неясно.

Байкер Килкус пропал 15 октября 2017 года, около 17 ч. Он уехал из дома в Вильнюсе на Harley Davidson. Известно, что он говорил по телефону с Балтрунасом, а потом поехал на встречу с ним в Тракай. Что было потом, неясно. Телефон Килкуса был найден в Вильнюсе.

Полиция не раз прочесывала леса Тракайского района, около Ауктадвариса, где живет Балтрунас. Тело Килкуса до сих пор не найдено.