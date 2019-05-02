Кузены Беляускасы из Кедайняй - Каролис, Ляонас и Мантас - обвиняемые в этом деле. Их обвиняют в жестоком убийстве Страздаускайте с целью сокрытия другого преступления. Кроме того, их обвиняют в незаконном лишении свободы и уничтожении чужого имущества.

До сих пор показания давал лишь один из обвиняемых - Мантас. Двое других воспользовались правом давать показания после того, как выслушают всех свидетелей и участников дела.

2 мая опросили Каролиса Беляускаса. Правда, основным участником экзекуции считают Ляонаса, которого до сих пор не опросили. Это планируют сделать только на следующем заседании суда, которое назначено на 30 сентября.

Убийство было совершено два года назад (девушка пропала 5 марта 2017 года).

Согласно расследованию, обвиняемые не планировали заранее убить Страздаускайте. Их внимание привлек дорогой автомобиль, на котором ехала девушка. На рынке он стоил 40 000 евро. Девушка ехала одна. Около Электренай обвиняемые сымитировали ДТП. Когда Ева вышла из машины Беляускасы затолкали ее в багажник машины. В Йонавском районе, в лесу у Жеймяй, девушка была жестоко убита.

Согласно расследованию, сначала обвиняемые намеревались отпустить ее, но когда она пригрозила, что обратится в полицию - убили.

В рамках этого дела обвинения предъявлены еще двум гражданам: жителя Мариямполе Альгимантаса Станкявичюса обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, его и кедайняйца Томаса Загурскаса также обвиняют в вооруженном грабеже.