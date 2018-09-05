5 сентября в Вильнюсском окружном суде начался судебный процесс по делу о жестоком убийстве сторожа. После убийства сообщалось о 3 задержанных, однако круг подозреваемых расширился, всего в суд доставили 7 обвиняемых (5 из них несовершеннолетние).
© DELFI / Domantas Pipas


Жестокое убийство было совершено в Тракайском районе в ночь на 7 января 2018 года. Был убит сторож Марьян Синявский. Тело сторожа нашли в сожженном автомобиле.

Были задержаны подозреваемые Таутвидас Путис из Вильнюса (19 лет), Ауримас Ярусявичюс из Алитуса (19 лет) и несовершеннолетний К.С. из Алитуса.

В ходе расследования дела об убийстве сторожа было раскрыто еще одно преступление. К.С. и Ярусявичюс с сообщником А.Г. вероятно убили в Алитусе Зенонаса Меркявичюса (1970 г.р.).

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Однако в среду в суд явились 7 подозреваемых. Одни прибыли сами, а 4 привезла полиция. Значит, они находятся под арестом.

Еще один обвиняемый О.С. в суд не явился, значит всего в деле 8 обвиняемых. На следующее заседание О.С. должна доставить полиция.

3 - главные подозреваемые, остальным предъявлены обвинения в совершении менее тяжких преступлений.

Следующее заседание суда состоится 2 ноября.

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