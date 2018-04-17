Речи прокуроров в одном из самых значительных и крупных дел в истории литовской правоохраны будут читаться в течение двух недель. В завершении речей выяснится, какие наказания прокуратура предлагает назначить 66 обвиняемым.
Привлеченных к уголовной ответственности лиц обвиняют в запрещенном международным правом обращении с людьми, в убийстве лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, нанесении увечий, пытках и другом нечеловеческом обращении с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, нарушении защиты их имущества, запрещенной военной атаки, использовании запрещенных военных средств.
За подобные преступления Уголовный кодекс Литвы предусматривает строгие наказания: например, за запрещенное международным правом обращение с людьми грозит лишение свободы сроком от 5 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
Обвинения в деле 13 января предъявлены бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову, бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, бывшему командующему Вильнюсским гарнизоном Советской армии Владимиру Усхопчику, бывшему второму секретарю Компартии Литвы Владиславасу Швядасу и другим лицам.
В деле о военных преступлениях и преступлениях против человечности 13 января подсудимыми являются 66 обвиняемых, большинство их них судят заочно, поскольку они скрываются в России или Республике Беларусь.
Все обвиняемые, за исключением граждан России Геннадия Иванова и Юрия Меля, судятся заочно. С целью обеспечения участия Г. Иванова в процессе, были изъяты его документы, а Ю. Мель находится под стражей.
13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.
При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.
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