17 апреля концерн сообщил, что его представителям вручен обвинительный акт и заявил, что все обвинения в отношении MG Baltic необоснованы.
По мнению группы компаний, процессом пытаются воспользоваться в борьбе за политическое влияние.
"После двух лет интерпретаций, наконец, у нас будет возможность на равных условиях доказать свою позицию в суде. За этот период без всяких угрызений совести предавались гласности материалы расследования, формировалось убеждение, что любое упомянутое лицо уже виновно, независимо от исхода судебного процесса", - цитируются в пресс-релизе слова президента MG Baltic Дарюса Моцкуса.
"Такое безоглядное стремление поставить печать обвинений на концерне MG Baltic лишь повышает чувство недоверия общества и демонизирует не только бизнес и политические партии, но и все, что попадает под пресс спецслужб", - добавил он.
Адвокат бывшего вице-председателя концерна Раймондаса Курляндскиса Симонас Слапшинскас подтвердил BNS, что его клиенту был вручен обвинительный акт.
По его словам, в суде будут созданы реальные возможности "для стороны защиты оспорить обвинение, представить свои аргументы, свои пояснения".
"В ходе самого расследования возникли обоснованные сомнения в тенденциозности расследования, и беспристрастности самого прокурора", - сказал юрист.
Слапшинскас утверждает, что расследование проводилось селективно, по его словам, это может быть подтверждено и тем, что правоохранительные органы не опросили встречавшегося с представителями MG Baltic генпрокурора Эвалдаса Пашилиса.
"Мы располагаем информацией о том, что у правоохранительных органов была информация о том, что после назначения на должность генпрокурора Пашилис также не раз встречался с представителями MG Baltic", - сказал адвокат.
"Информацию о том, что такие встречи имели место, что на них обсуждалось, мой клиент предоставит в ходе судебного разбирательства", - добавил он.
Правоохранительные органы пока не комментируют информацию о предъявленных обвинительных актах и передаче дела в суд.
В этом деле подозрения предъявлены трем юридическим лицам - Движению либералов, Партии труда и концерну MG Baltic, а также физическим лицам – бывшему лидеру Движения либералов Элигиюсу Масюлису, парламентарию Гинтарасу Степонавичюсу, Шарунасу Густайнису, бывшему "трудовику" Витаутасу Гапшису и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису.
Партия труда подозревается во взяточничестве и торговле влиянием, Движение либералов - во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблениях, а MG Baltic подозревается в подкупе политических партий и торговле влиянием.
Правоохранительные органы подозревают, что политики брали или договаривались о получении взятки с вице-президентом MG Baltic Курлянскисом, а позднее предложили или поддержали выгодные для концерна в Сейме или других органах инициативы.
Бывший лидер Движения либералов Масюлис подозревается во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении, его бывший заместитель Степонавичюс - в злоупотреблениях, бывший член Вильнюсского горсовета Густайнис - во взяточничестве. Бывший руководитель Партии труда, экс-парламентарий Гапшис также подозревается во взяточничестве и торговле влиянием, а Курлянскис - в подкупе и торговле влиянием.
Все подозреваемые свою вину отрицают.
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