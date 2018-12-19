Судья Артурас Шумскас сказал, что судейская коллегия не высказалась о том, обоснованно или необоснованно оправдан Д. Кела, потому что приговор суда в его отношении не соответствует требованиям к составлению приговора.

Прокуратура просит признать Д. Келу виновным и запретить ему пять лет работать на государственной службе, а также наказать ограничением свободы на двухгодичный срок с запретом выходить из дома с 22 часов до 6 часов.

Служащему мэрии Вильнюса были предъявлены обвинения, связанные с тремя написанными им комментариями. Например, один комментарий Д. Кела написал по поводу опубликованной в феврале прошлого года статьи о планах российских военных учений в Калининградской области. В комментарии он писал, что Россия является врагом Литвы и всего мира, страной бедности, голода и неудачников, которая будет уничтожена.

В другом комментарии о поддерживаемых Россией сепаратистах в Восточной Украине Д. Кела выражал радость от того, что были убиты "кацапы", поскольку они сами убивали тысячи людей, поэтому сейчас "украинские поля покрыты телами кацапов, тела кацапов не убирают, они гниют на полях боев, но единственная польза от кацапов в том, что тела военных выродившейся России удобряют украинскую землю".

В июле ВУС оправдал Д. Келу. Основываясь на выводах специалистов, суд отметил, что основная часть комментариев Д. Келы были направлены не против русского народа, а против его части - военных, совершивших и совершающих преступные деяния.

Между тем, прокурор Ольга Шлейтерене заявила, что нельзя издеваться и над российскими военными, а Д. Кела разжигал негативные чувства в обществе. Она считает, что оправдательный приговор должен быть отменен.

Д. Кела объяснил суду, что не испытывает враждебности ни к одному народу. Обладатель двух дипломов о высшем образовании утверждал, что его потрясли увиденные на канале Youtube видеоролики об убитых украинских военных и мирных жителях.