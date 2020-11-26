Задержан один подозреваемый. В процессе участвовали 50 полицейских из Мариямполе, Алитуса, Таураге, Каунаса и Вильнюса, сотрудники Литовской дорожной полиции и сотрудники антитеррористической группы Aras.

Одновременно провели 10 обысков. Во время обысков были найдены и изъяты крупные суммы наличных, два нелегальных ружья, 12 дорогих моделей оружия разного типа. Оружие хранилось не в положенном месте. Найдены и глушители для этого оружия, различные патроны, арбалет. Обнаружено оружие и кинжалы, которые, как подозревают, были украдены из коллекции другого человека в 2012 году, разные награды, компьютеры, финансовые документы и автомобиль.

Полиция располагает информацией о связях подозреваемого с людьми, совершающими разного рода преступления.

Дело было начато в октябре 2020 года службой иммунитета ГКП Мариямпольского округа.