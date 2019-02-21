BNS сообщал, что Цимболене, работающая адвокатом с 2013 года, в деле о торговле наркотиками представляет интересы осужденного за наркотики и контрабанду сигарет вильнюсца Марьяна Тарашкевича. В этом деле еще одного подозреваемого защищает другой задержанный адвокат - Загряцкас.

По неофициальным данным, в четверг в суд доставят 15 подозреваемых.

В среду прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить взять под арест предпринимателя Роландаса Василяускаса и адвоката Айвараса Сурблиса.

В 10.55 ч. из зала заседания вывели адвоката Загряцкаса. В суд прибыл глава компании Indema“ Роландас Василяускас, которому суд должен назначить меру пресечения. В 11.19 ч. из суда вывели Цимболене.

Адвокат Василяускаса Юзеф Станкявичюс сказал, что суд разрешил взять Василяускаса под арест на месяц, несмотря на то, что прокуроры просили максимальный срок ареста - 3 месяца. Адвокат намерен обжаловать решение суда.

После 11 ч. в суде была назначена мера пресечения Вилюсу Каралюсу, который неоднократно был судим за крупную контрабанду сигарет. На этот раз его подозревают в торговле влиянием. Его просят взять под стражу на 3 месяца.

В 11:30 ч. доставили еще одного подозреваемого, однако он прятал свое лицо под капюшоном. В 12:28 ч. источники BNS подтвердили, что это судья Апелляционного суда Викторас Кажис. Прокуроры просили взять его под арест на месяц, но суд разрешил взять его под стражу на 10 суток. Адвокат судьи Раса-Аурелия Кучинскайте намерена обжаловать это решение.

В суд доставили предпринимателя Оксану Сакалаускене. Ее адвокат Лаймонтас Гасюнас сказал, что ничего комментировать не может.

После 13 ч. в суд доставили еще 2 человек, которые прятали свои лица. В 13:30 ч. в суд доставили судью Литовского апелляционного суда Владимираса Бавеянаса.

Адвокат судьи Саулюс Язуконис сказал, что Бавеянасу предлагают назначить меру пресечения - арест на месяц. Защита с таким предложением не согласна. Адвокат сказал, что судье хотят назначить арест из-за вызванного в обществе резонанса. "Якобы он уничтожит какие-то данные, хотя все, что было нужно, уже изъято", – сказал Язуконис.

В 14:00 ч. в суд доставили судью Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса.

В 14.55 ч. в суд доставили судью Вильнюсского окружного суда Хенрикаса Яглинскиса.

Правоохрана сообщила, что в коррупции – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблении служебным положением подозревают троих судей Литовского апелляционного суда - Виктораса Казиса, Константина Гурина и Владимраса Бавеянаса, судью Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судью Вильнюсского окружного суда Хенрикаса Яглинскиса, Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судью Регионального административного суда Каунасской палаты Гинтараса Чеканаускаса и судью Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса. Все они были задержаны. Все задержанные - судьи с опытом работы от 24 до 37 лет.

Всего в этом деле прокуроры просят задержать 18 подозреваемых.

"До этого момента в суд обратились с просьбой об аресте 18 подозреваемых, одного суд уже разрешил взять под арест на два месяца", – сказала BNS представитель Службы спецрасследований Рената Эндружите.

Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене подтвердила BNS, что первый подозреваемый, которого суд разрешил взять под арест - это не судья и не адвокат.

В ходе расследования задержали также 5 адвокатов: Драсутиса Загряцкаса, Ромуальдаса Миклюшаса, Гедре Цимболене, Айвараса Сурблиса, Марюса Навицкаса. Подозрения предъявлены и помощнику судьи ВСЛ, юрисатм и другим лицам.

Генпрокуратура сообщила, что задержанных подозревают в совершении тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, они действовали в группах. Подозревают, что за благоприятный исход дела судьи получали от 1000 до 100 000 евро. Сумма взяток, о которых договорились, по данным следствия, может составлять 400 000 евро.