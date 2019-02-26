26 февраля Вильнюсский окружной суд уже рассмотрел две заявки – просьбы отменить арест судье Верховного суда Литвы Эгидиюсу Лаужикасу и судье Апелляционного суда Литвы Валдимерасу Бавеянасу. Их полномочия 20 февраля остановила президент Литвы Даля Грибаускайте, а Вильнюсский участковый суд 21 февраля разрешил взять их под арест на 10 дней.
Жалобы подозреваемых и их адвокатов суд рассмотрел в срочном порядке, решение коллегия из трех судей вынесет 27 февраля.
Участковый суд, назначив меру пресечения в виде ареста, указал, что в начале расследования необходимо провести срочные процессуальные действия, а также опросить множество свидетелей, а судьи, если их оставить на свободе, могут мешать этому, оказать влияние на свидетелей или уничтожить ценные данные.
Сейчас подозреваемых в коррупции судьи находятся в Лукишкском СИЗО-тюрьме.
На прошлой неделе в рамках дела о коррупции в судах Генпрокуратура и Служба спецрасследований задержали 8 судей, однако лишь 5 из них была назначена мера пресечения в виде ареста. Кроме того, были задержаны и другие подозреваемые - адвокаты, предприниматели. Сейчас их адвокаты также обращаются в суд с просьбами отменить арест.
В рамках расследования уже опросили больше 20 судей разных судов.
По данным следствия, судей подозревают в совершении разного рода преступлений - взяточничество, торговля влиянием и т.д. По данным следствия, за разные решения платили взятки от 1000 до 100 000 евро. По материалам дела, общая сумма взяток может составлять 400 000 евро.
Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли больше 300 000 евро наличными. Из них – около 200 000 евро найдены у подозреваемых в коррупции суде.
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