Дело о коррупции: санкционирован арест прокуроров, адвоката и сотрудника СРФП

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас арестован на десять суток, прокурор Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс – на семь, адвокат Шарунас Мицкявичюс и сотрудник СРФП Нериюс Валаткас – на десять суток.
Во всех случаях прокуроры просили о более длительном сроке ареста.
В среду прокуратура сообщила, что в отношении трех фигурирующих в досудебном расследовании частных лиц избраны не связанные с ограничениями свободы меры пресечения - подписка о невыезде и изъятие документов.
Еще четыре подозреваемых остаются под стражей, решения о мерах пресечения для них пока не приняты.
Правоохрана в среду сообщила о проведении досудебного расследования о торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях и взяточничестве.
Расследование начато после получения данных о том, что прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Н. Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Д. Пузинас, сотрудник СРФП Н. Валатка, действуя независимо друг от друга, неформально встречаются с практикующим в Каунасе адвокатом Ш. Мицкявичюсом и обсжудают ход находящихся в их ведении финансово-экономических досудебных расследований, необнародованные данные, а также возможности принятия процессуальных решений, в которых заинтересованы частные лица, которых неофициально представляет этот адвокат.
Вероятно, что в определенных случаях имело место преследование материальной и прочей выгоды.
Генпрокурор Эвалдас Пашилис сказал, что "такие действия могли быть совершены по имеющим особое значение делам о растрате имущества в банке Ukio bankas, в деле кредитного объединения Kreditu unija".
Досудебное расследование проводит Департамент расследований организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры и Служба спецрасследований.
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