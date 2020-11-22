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Белорусская диаспора отметила в Вильнюсе годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского. Ровно год назад прах национального героя Беларуси, Литвы и Польши перенесли на кладбище Расу.

Кастусь Калиновский - революционер и демократ, ратовавший за независимость Польши, Литвы и Беларуси от Российской империи. Он был казнен в Вильнюсе в 1864 году.

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