22 сентября Каунасский участковый суд приступил к рассмотрению дела скандально прославившейся бывшей главы Национальной земельной службы (НЗС) Дайвы Гинейкайте, которую обвиняют в подмене анализа крови.
Daiva Gineikaitė
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Однако собравшимся на заседание пришлось покинуть здание суда - в суд не явилась ни Гинейкайте, ни другие обвиняемые.

Перед заседание сообщили, что обвиняемые попросили отложить суд до 28 сентября. Причина - не сообщается.

Гинейкайте обвиняют в злоупотреблении служебным положением. В конце 2015 гофда она совершила ДТП. Женщина была пьяна. Своему советнику она велела помочь ей скрыть этот факт, чтобы избежать сурового наказания.

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Кроме Гинейкайте, в деле еще 4 обвиняемых: директор Каунасской клинической больницы Гедиминас Абецунас, его заместитель Каститис Григонис, врио заведующего отделением Артурас Шалнюс и медсестра Саломея Скерсене. Их подозревают в организации подмены и подмене анализа крови Гинейкайте.

В ходе расследования сотрудники Службы спецрасследований нашли и изъяли два образца крови, а выводы Государственной судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что была попытка фальсификации анализа крови госслужащей.

Гинейкайте была уволена с поста главы НЗС. В феврале 2016 года Каунасский участковый суд признал, что в декабре 2015 г. она совершила ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Гинейкайте был назначен штраф в размере 1300 евро, кроме того, ее на 3,5 года лишили водительского удостоверения.

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