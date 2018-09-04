Первые кибератаки, направленные против концерна Ekspress Grupp (которому принадлежат в том числе и порталы DELFI) были зафиксированы в Эстонии еще на прошлой неделе. В Латвии первая атака началась в понедельник около 7 часов утра. Организаторам удалось вывести из строя несколько баз данных, однако в течение нескольких часов их работу удалось восстановить.
В 13.40 началась новая атака на DELFI в Эстонии, в 15.20 - за полчаса до начала предвыборных дебатов между кандидатами на пост премьера - под удар попал латвийский портал. Это была самая мощная и хорошо подготовленная DDoS-атака на портал DELFI в истории.
IT-специалисты DELFI в сотрудничестве с интернет-провайдером Telia сумели запустить трансляцию дебатов вовремя. Тем не менее, из-за атаки на порталах DELFI в течение 40 минут не было опубликовано ни одной новости. Информация об инциденте передана CERT.
Редакция DELFI в Латвии воздерживается от комментариев по поводу того, кому могло понадобиться проводить DDoS-атаку перед началом цикла предвыборных дебатов. Однако мощь атаки и способность "роботов" находить и бомбардировать запросами наиболее уязвимые места инфраструктуры портала позволяют сделать вывод: это не было случайностью, и за атакой вряд ли стоят любители.
DELFI.lv предпринял ряд мер, которые направлены на усиление защиты от DDoS-атак в будущем.
Портал DELFI в Литве и некоторые другие литовские сайты подвергались кибернетическим атакам в 2013 году. DELFI был атакован хакерами после того, как сообщил, что во время голосования на «Евровидении» в Литве, была организована покупка голосов за представителя России. Тип атаки в терминах информационных технологий обозначается как DDoS.
Ситуация повторилась в 2014 году в день визита президента США Барака Обамы в Таллинн и его встречи с лидерами стран Балтии.
Атаке подверглась статья на литовском "Prezidentės komandoje – naujos pavardės" (В команде президента - новые имена). Портал тогда отключил поток зарубежных посетителей. "Это явная атака DDoS. Подключались из разных стран – Турции, России, Японии, Бразилии. Эти компьютеры объединены в так называемый ботнет. Атаку удалось отразить. Пока нам удается устоять, надеемся, читатели не ощутят проблем", пояснил тогда глава отдела ИТ портала DELFI в Литве Кристиёнас Шяулис.
Интенсивность атаки составила 14 Gb/s. Использовались различные направления и векторы. В тот день DELFI вел прямую трансляцию визита Барака Обамы в Эстонию, информировал о визите на шести языках - в Литве, Латвии и Эстонии (литовский, латышский, эстонский, русский, английский, польский - DELFI).
DDoS-атака (Distributed Denial of Service, распределённая атака типа "отказ в обслуживании") - тип кибератак на компьютерные системы, при которых множество зараженных компьютеров высылают автоматические запросы и доводят систему до отказа или затрудняют к ней доступ.
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