Команда DELFI посетила три учреждения: начальную школу Филарету, Антакальнисскую гимназию и гимназию им. Симонаса Даукантаса. Визиты были согласованы с Вильнюсской мэрией и администрацией школ, поскольку делать видео, фотографировать и даже брать интервью у работников школ без разрешения мэрии нельзя.

В начальной школе Филарету за рассольник, тминный чай, курятину с морковным салатом, творожную запеканку, овощное рагу с курятиной и аукштайтийские блины с ягодной подливкой журналисты заплатили 7,20 евро.

Рассольник был довольно соленым, а в овощном рагу с курятиной слишком много морковки, она была и в самом рагу и в салате из капусты. Курятина была вкусной, напоминала котлету.

Vištienos troškinys Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje DELFI / Domantas Pipas

В Антакальнисской гимназии DELFI ученики сказали журналистам, что еда в столовой невкусная.

В столовой журналисты попробовали суп чили и щи, свиной карбонад, картофельные блины, котлету из индюшатины и овощи на пару - за все заплатили 9,90 евро. Суп чили стоил 1,90 евро.

Суп чили и картофельные блины журналистам не понравились, они ожидали, что их вкус будет лучше, хотя творожный соус к блинам был замечательный. Минус был в том, что блины готовят заранее, потом их держат в емкости, поэтому они пропитываются жиром и теряют хрустящую корочку. Карбонад был безвкусным, как и пюре, не хватало и соли и перца.

В третьей школе журналисты отведали борщ и тыквенный суп, сырники, котлеты из говядины, куриный шашлык и компот из черной смородины - за все 7,15 евро. Борщ здесь стоил всего 0,15 центов. Он понравился всей команде.

Тыквенный суп за 90 евроцентов был густым и вкусным, но слишком соленым. Соленой показалась и гречневая каша, которую подали к куриному шашлыку и котлетам из говядины.

Moliūgų sriuba, Vištienos iešmelis ir Serbentų gėrimas Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje DELFI / Domantas Pipas

Ни в одной из школ картофельное пюре журналистам не понравилось - было жидким, водянистым на вкус.

Удивила и разница в ценах – в начальной школе суп стоил 0,30 евро, в Антакальнисской гимназии (щи) – 0,70 евро, а в гимназии С.Даукантаса – всего 0,15 евро.

В разную цену были и напитки: тминный чай 0,10 евро, напиток из черной смородины – 0,20 евро.

Журналисты DELFI оценили еду как совсем неплохую, правда надо отметить, что и администрация и мэрия о визите журналистов были уведомлены заранее.