Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- За семью печатями: Лукашенко провел инаугурацию в зачищенном городе и в тайне от всех

- Коронавирусный антирекорд: В Литве официально признали вторую волну в отдельных регионах

- Если хочешь быть здоровым, прививайся: Литва закупает вакцины и планирует бесплатные прививки для всех

- Обед из тухлого мяса и отходов: скандал с питанием школьников в одной из вильнюсских прогимназий

- В рубрике “Без маски”: Все, что вы хотели знать о предстоящих пандемических парламентских выборах в Литве. С политологом и историком Анджеем Пукшто

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.