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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

  • Маски возвращаются. Будут ли другие ограничения и когда придет вторая волна? Обсуждаем со специальным гостем
  • Вежливые люди: теперь и в Беларуси. Лукашенко заявил о задержании российских наемников, но митинги продолжаются
  • Выстрелы у дороги к дому президента. Что случилось в Пучкоряй?
  • Работающим на улице будут доплачивать. Как поменяется Трудовой кодекс?
  • Солнце, воздух и... болезнь. Почему к врачам стоят очереди и можно ли вылечиться дистанционно. В рубрике “Без Маски” — доктор Морозовас.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Евгений Титов.

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