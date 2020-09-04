Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- "Пузырь лопнул": Латвия закрылась от Литвы и Эстонии из-за коронавируса;
- День рождения Лукашенко - среди подарков тапочки, гроб и таракан;
- Балтийское единство: Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте энергии с БелАЭС;
- Грибы по цене золота: за срыв краснокнижных обитателей леса грозит штраф до 600 евро;
- Дети в масках… А учителя о новом учебном годе в рубрике "Без маски".
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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