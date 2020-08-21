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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересными собеседниками.

В этом выпуске:

  • Маска, я тебя знаю: новые решения правительства на фоне пандемии
  • Один кабинет, один возраст: коронавирус изменит жизнь школьников и учителей
  • "Путь свободы" от Литвы до Беларуси. Накануне годовщины Балтийского пути говорим с телеведущим Андрюсом Тапинасом
  • Если не отравление, то что? Российского политика Алексея Навального срочно госпитализировали
  • Почему пропадают посылки? Литовская почта нашла злоумышленника.
  • В рубрике “Без маски” разговор о переменах в Беларуси с литовским поэтом, переводчиком, литературоведом Томасом Венцловой

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