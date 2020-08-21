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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересными собеседниками.
В этом выпуске:
- Маска, я тебя знаю: новые решения правительства на фоне пандемии
- Один кабинет, один возраст: коронавирус изменит жизнь школьников и учителей
- "Путь свободы" от Литвы до Беларуси. Накануне годовщины Балтийского пути говорим с телеведущим Андрюсом Тапинасом
- Если не отравление, то что? Российского политика Алексея Навального срочно госпитализировали
- Почему пропадают посылки? Литовская почта нашла злоумышленника.
- В рубрике “Без маски” разговор о переменах в Беларуси с литовским поэтом, переводчиком, литературоведом Томасом Венцловой
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