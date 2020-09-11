Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Изоляцию - сократить, приложение - запустить. Новые решения правительства Литвы в борьбе с коронавирусом
- Больше физкультуры и информатики: какие новшества подготовило Министерство науки, образования и спорта в этом учебном году
- Последняя среди равных. На свободе и в Беларуси из президиума Координационного совета остается лишь лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич
- В Литве "расцветают" нелегальные питомники для животных. Обсуждаем проблему с гостем студии, председателем Вильнюсского общества любителей собак Ливией Зизевске
- Великий, ужасный и… музыкальный. В гостях у рубрики "Без маски" легендарный музыкальный критик Артемий Троицкий
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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