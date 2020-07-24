"Delfi Главное": скачок заболеваемости, бедность, медведи, деньги ЕС. В интервью - глава Центра исследования геноцида и сопротивления

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.
Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Отказ от поездок и самоизоляция. Что еще советуют медики для борьбы с коронавирусом?
- Сколько денег получит Литва? Евросоюз договорился о бюджете и фонде восстановления экономики.
- В Литве более 200 тыс. жителей за чертой бедности: Департамент статистики представил доклад.
- В рубрике "Без маски": "Против переписывания истории и вмешательства политиков" -Знакомимся с новым главой Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Адасом Якубаускасом.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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