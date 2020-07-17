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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.
Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Ситуация с коронавирусом: Литва ужесточила въезд из третьих стран на фоне вспышки в Каунасе
- После карантина цены поползли вверх. Эксперты называют это свидетельством оживления литовской экономики
- 100-тысячный долг президента и миллионные доходы депутатов: налоговая опубликовала декларации политиков за прошлый год
- Посидеть и увидеть Париж: в Вильнюсе проходит необычный конкурс
- ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты: что ждет страну дальше? Обсуждаем с белорусской правозащитницей Ольгой Карач
- В рубрике "Без Маски" - интервью с историком Рустисом Камунтавичюсом, в котором он рассказал о том, почему Литве легче найти исторический компромиссы с Польшей, чем с Беларусью, и о многом другом.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.
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