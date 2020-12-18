О расследовании – главный редактор "The Insider" Роман Доброхотов.
В Литве продолжают фиксировать высокие показатели заболеваемости коронавирусом.
О том, почему система здравоохранения на работает на грани своих возможностей, и поможет ли нам новая вакцина, рассказывает Олег Алянцевич, врач-резидент Первого отделения COVID-19 Сантаришской клиники Santaros в Вильнюсе.
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