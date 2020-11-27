В этом выпуске:

- Правительство Литвы продлило карантин и размышляет о комендантском часе

- Науседа назначил Шимоните премьер-министром и начал встречи с кандидатами в министры

- Путин заявил о готовности сотрудничать с Литвой. Дипломатическая формальность или прагматизм? Обсуждаем с послом Литвы в России Эйтвидасом Баярунасом

- Кто такие “подкрышечники” и как Кремль влияет на политику Балтийских стран: новое расследование российских журналистов

- Дорожающий техосмотр и новые налоги: что ожидает автолюбителей в новом году?

- Есть ли у Лукашенко шанс победить в войне с журналистами? Об этом - в интервью с главным редактором TUT.BY Мариной Золотовой, главой белорусской Ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и председателем Союза журналистов Литвы Дайнюсом Радзявичюсом.