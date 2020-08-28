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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.
Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Закрой за мной дверь. Латвия может вернуть пограничный контроль с Литвой. Какие еще новшества грядут из-за коронавируса?
- Вооружен и опасен. Лукашенко обвиняет оппозицию в захвате власти и угрожает оружием
- Свободе быть! Участники живой цепи от Вильнюса до Беларуси делятся эмоциями
- Больше платишь – лучше спишь: на сколько предстоит раскошелиться студентам за комнату в общежитии?
- Почему отравлен Алексей Навальный, а процесс падения Лукашенко необратим? В рубрике «Без маски» - российский политик, переживший две попытки отравления, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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