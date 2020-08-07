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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересными собеседниками. Специальный выпуск рубрики "Без Маски" посвящен выборам в соседней Беларуси.
Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Запуск БелАЭС: Литва протестует, у российского посольства - пикет
- Коронавирус в Литве: границы могут закрыть, а с введением масок появились первые штрафы
- Странная закупка: чиновницу Минздрава подозревают в коррупции
- Дважды два равно пять. Литовские выпускники провалили экзамен по математике
- "Содра" начала выплату одноразовых пособий в 200 евро пенсионерам и инвалидам.
Подайте голос!
В специальном выпуске рубрики "Без маски" наша коллега Настасья Явмен обсуждает с экспертами и европарламентарием обстановку в Беларуси накануне президентских выборов.
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