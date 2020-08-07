Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

Запуск БелАЭС: Литва протестует, у российского посольства - пикет

Коронавирус в Литве: границы могут закрыть, а с введением масок появились первые штрафы

Странная закупка: чиновницу Минздрава подозревают в коррупции

Дважды два равно пять. Литовские выпускники провалили экзамен по математике

"Содра" начала выплату одноразовых пособий в 200 евро пенсионерам и инвалидам.

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В специальном выпуске рубрики "Без маски" наша коллега Настасья Явмен обсуждает с экспертами и европарламентарием обстановку в Беларуси накануне президентских выборов.