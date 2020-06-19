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В рубрике "Без Маски" - история Ирены Саулуте Шпакаускене. В 1941 году ее в 13-летнем возрасте с мамой и братом вывезли на Север России. Отца, офицера Литовской армии, расстреляли в Краслаге. Мама умерла в 1946 году от голода и болезней. Ирене Саулуте удалось нелегально вернуться в Литву в 1947 году. Больше 10 лет она скрывалась на родине и только в 1958 получила паспорт. Стала фельдшером. В свои 93 года она продолжает работать в Музее литовского народного быта. На протяжении почти 30-ти лет ведет экскурсии в Секторе ссылки и сопротивления. В 1996 там была воссоздана землянка-барак («юрта»), представляющая быт ссыльных из Литвы в Арктике. Рядом установлен товарный вагон образца 1935 г. В таких вагонах перевозили депортированных.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.