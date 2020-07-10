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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником. В этот раз ведущие рубрики "10 новостей" отправились на пляж на площади Лукишкес и рассказали отдыхающим там людям о событиях недели. А в рубрике "Без маски" Настасья Явмен поговорила с вице-министром экономики Литвы Екатериной Рояка о помощи бизнесу в условиях пандемии, готовности ко второй волне коронавируса и о экономистах, которые идут в политику.

В этом выпуске:

  • Вторая волна коронавируса или обычная перестраховка: в Литве могут вернуть ношение масок.
  • Перевозчики Литвы боятся, что их вытеснят с европейского рынка. Европарламент принял новые правила
  • Первый год президентства: Науседа не исключил пересмотра отношений с Беларусью. О чем еще говорили на пресс-конференции
  • Кровососущие нападают. В Литве - пик активности клещей
  • Что будет с литовским бизнесом? В рубрике “Без маски” - вице-министр экономики Екатерина Рояка

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.

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