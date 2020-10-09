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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- В Расейняй - локальный карантин, а премьер Саулюс Сквернялис не исключает введения жестких ограничений по всей стране
- Дипломатическая война: Беларусь, Литва и Польша отзывают послов
- Самый дешевый отопительный сезон: сколько придется отдать за тепло в квартире этой зимой
- Будрайтис отметил 80-летний юбилей, а у Вуди Аллена обнаружили паневежские корни
- Литва выбирает: о том, почему именно за этими выборами так тщательно следят литовские партнеры за рубежом, узнаете в рубрике “Без маски”.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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