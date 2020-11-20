Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Интрига недели: Науседа представил Сейму кандидатуру премьер-министра, а Ингрида Шимоните - кандидатов в министры будущего правительства
- Статистика по коронавирусу стабилизируется, но до отмены карантина еще далеко: Минздрав предлагает продлить ограничительные меры
- Очередной пакет санкций против белорусского режима и итоги 100 дней протестов
- Торговли нет, а платить все равно приходится. Как получилось, что потребители Литвы уже заплатили за электричество с небезопасной БелАЭС?
- Футбол, футбол… Литовская сборная заканчивает год важной победой в Казахстане
Правящее большинство и будущее правительство глазами оппозиции, и кто ее возглавит? - об этом в интервью с представителями двух самых больших оппозиционных фракций.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Delfi Главное": кто разбогател на карантине, БелАЭС снова включили, новые министры и футбольная победа (15)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Обновлен список пораженных стран: в него вошли Шотландия и Уэльс (26)
В обновленном списке пораженных коронавирусом стран,...
Декларирование показаний счетчика и оплата услуг после выбора поставщика (24)
Литва отказывается от монополии в сфере поставок...
Новый антирекорд: в Литве выявлено 2272 новых случая коронавируса (23)
За минувшие сутки в Литве выявлено 2272 новых случая...