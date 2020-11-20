Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Интрига недели: Науседа представил Сейму кандидатуру премьер-министра, а Ингрида Шимоните - кандидатов в министры будущего правительства

- Статистика по коронавирусу стабилизируется, но до отмены карантина еще далеко: Минздрав предлагает продлить ограничительные меры

- Очередной пакет санкций против белорусского режима и итоги 100 дней протестов

- Торговли нет, а платить все равно приходится. Как получилось, что потребители Литвы уже заплатили за электричество с небезопасной БелАЭС?

- Футбол, футбол… Литовская сборная заканчивает год важной победой в Казахстане

Правящее большинство и будущее правительство глазами оппозиции, и кто ее возглавит? - об этом в интервью с представителями двух самых больших оппозиционных фракций.