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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Интрига недели: Науседа представил Сейму кандидатуру премьер-министра, а Ингрида Шимоните - кандидатов в министры будущего правительства

- Статистика по коронавирусу стабилизируется, но до отмены карантина еще далеко: Минздрав предлагает продлить ограничительные меры

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- Очередной пакет санкций против белорусского режима и итоги 100 дней протестов

- Торговли нет, а платить все равно приходится. Как получилось, что потребители Литвы уже заплатили за электричество с небезопасной БелАЭС?

- Футбол, футбол… Литовская сборная заканчивает год важной победой в Казахстане

Правящее большинство и будущее правительство глазами оппозиции, и кто ее возглавит? - об этом в интервью с представителями двух самых больших оппозиционных фракций.

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