Коронавирус, пандемия - слова, которые безусловно войдут в ТОП-5 слов года. На этой неделе в Литве был зафиксирован очередной антирекорд. 10 декабря Национальный центр общественного здравоохранения сообщил о 3330 новых случаев коронавируса за сутки и о 31 смерти. А с 9 декабря в Литве вступили в силу новые карантинные ограничения. Как мы закончим этот год и что нам ждать в новом 2021 с учетом пандемии? Будет ли всеобщим спасением вакцинация населения? Об этом - с директором Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, вирусологом, профессором Саулюсом Чаплинскасом.

9 декабря стало известно, что генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности. Речь идет о насилии со стороны милиции в Минске. Расследование было начато по жалобе поданной, гражданином Беларуси Максимом Хорошиным, подвергшимся после задержания пыткам и в данный момент находящимся в Литве. О специфике данного расследования и его перспективах говорим с председателем Белорусской Хельсинкской группы Олегом Кулаком.

С началом протестов в Беларуси и с жесткой реакции власти, Литва открыла гуманитарный коридор для белорусов, подвергшихся репрессиям. На сегодняшний день страна выдала почти 700 разрешений на въезд. О миграционных вопросах, в том числе связанных с ситуацией в соседней Беларуси, говорим с директором департамента миграции Литвы Эвелиной Гудзинскайте.