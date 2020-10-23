Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Локдаун все ближе: новые коронавирусные антирекорды и ограничения в Литве

- Высокая активность избирателей и политические скандалы: что происходит накануне второго тура выборов в Сейм Литвы?

- В аптеку за йодом! В Вильнюсе начали раздачу бесплатных таблеток

- Время назад: на выходных в Литве переводят стрелки часов

- В рубрике “Без Маски” - легендарный джазовый музыкант Владимир Тарасов - о литовской школе джаза и коллекции работ своих друзей нонконформистов, которую он подарил Национальному музею Литвы.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.