Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Старый новый карантин: как изменилась жизнь в муниципалитетах Литвы из красной зоны на этой неделе?
- Уходят левые, приходят правые. По итогам выборов в Сейм Литву ждет новое правительство
- Круговорот нот протеста: Литва возмущена скорым запуском БелАЭС, а Россия новой методикой торговли электроэнергией Балтийских стран
- Обновить и упразднить. Вильнюс может остаться без троллейбусов
- В рубрике "Без маски": подводим итоги парламентских выборов. Чем объяснить успех либеральных сил? Спрашиваем у лидера Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен, представителя партии Свободы Морганы Даниэле и политолога Бернараса Ивановаса.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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