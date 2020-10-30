Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Старый новый карантин: как изменилась жизнь в муниципалитетах Литвы из красной зоны на этой неделе?

- Уходят левые, приходят правые. По итогам выборов в Сейм Литву ждет новое правительство

- Круговорот нот протеста: Литва возмущена скорым запуском БелАЭС, а Россия новой методикой торговли электроэнергией Балтийских стран

- Обновить и упразднить. Вильнюс может остаться без троллейбусов

- В рубрике "Без маски": подводим итоги парламентских выборов. Чем объяснить успех либеральных сил? Спрашиваем у лидера Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен, представителя партии Свободы Морганы Даниэле и политолога Бернараса Ивановаса.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.