Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- В Литве введен полноценный карантин. Если он не поможет, ждут еще более строгие ограничения

- Больницы Литвы на пределе. Ожидает ли жителей сокращение плановых медицинских услуг?

Обсуждаем с председателем Союза врачей Литвы Лютаурасом Лабанаускасом

- Трамп или Байден? Весь мир следит за главной интригой недели

- Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска БелАЭС

- Консерваторы и либералы пришли к консенсусу по большинству вопросов, но продолжат дискуссии по закону о партнерстве.

О главном говорим с кандидатом в премьер-министры Литвы Ингридой Шимоните.