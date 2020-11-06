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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с событиями недели в Литве и мире и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- В Литве введен полноценный карантин. Если он не поможет, ждут еще более строгие ограничения

- Больницы Литвы на пределе. Ожидает ли жителей сокращение плановых медицинских услуг?
Обсуждаем с председателем Союза врачей Литвы Лютаурасом Лабанаускасом

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- Трамп или Байден? Весь мир следит за главной интригой недели

- Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска БелАЭС

- Консерваторы и либералы пришли к консенсусу по большинству вопросов, но продолжат дискуссии по закону о партнерстве.

О главном говорим с кандидатом в премьер-министры Литвы Ингридой Шимоните.

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