Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- В Литве введен полноценный карантин. Если он не поможет, ждут еще более строгие ограничения
- Больницы Литвы на пределе. Ожидает ли жителей сокращение плановых медицинских услуг?
Обсуждаем с председателем Союза врачей Литвы Лютаурасом Лабанаускасом
- Трамп или Байден? Весь мир следит за главной интригой недели
- Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью из-за запуска БелАЭС
- Консерваторы и либералы пришли к консенсусу по большинству вопросов, но продолжат дискуссии по закону о партнерстве.
О главном говорим с кандидатом в премьер-министры Литвы Ингридой Шимоните.
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