Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Литва выбирает: неожиданные сюрпризы первого тура и возможные варианты коалиций обсуждаем с политологом Виргисом Валентинавичюсом

- Новый антирекорд коронавируса: Вильнюс ждут серьезные дела

- Ультиматум Лукашенко: в случае невыполнения требований Тихановская грозит последствиями

- Методика бойкота есть, а самого бойкота может и не быть: каковы перспективы попадания электричества БелАЭС в Литву

- Волки, медведи… Кто еще пугает жителей литовских деревень

- Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя переехала из Беларуси в Литву. Встречаем именитую спортсменку “Без маски”.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.