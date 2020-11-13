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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю в Литве и мире представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Неделя с карантином: последние решения и прогнозы о продлении локдауна

- Шимоните - в премьеры, Чмилите-Нильсен - в спикеры Сейма. Консерваторы и либералы подписали коалиционное соглашение

- Покурил на балконе? Готовь 60 евро. Последние решения уходящего Сейма

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- АЭС в Островце не проработала и двух дней. СМИ пишут о взрывах трансформаторов, а Литва требует объяснений от Беларуси

- Парадоксально, но факт. В Литве безработица растет одновременно с дефицитом кадров

- Бесплатная сеть 5G в Литве: кто может воспользоваться ею и что для этого нужно?

Также в гостях у “Delfi Главное” иммунолог, профессор Медицинского центра Вильнюсского университета Аурелиея Жвирблене, а также инфектолог, профессор Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Усонис.

Вместе с медиками и учеными мы обсуждаем создание вакцины от коронавируса: когда ее ждать в Литве, особенности транспортировки и клинических испытаний. Почему литовские врачи не рекомендовали бы закупать российскую вакцину, может ли вакцина попасть на черный рынок?

Во второй части интервью - карантин в Литве, хватит ли трех недель?

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