Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

- Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом и переброске армии, в Литве ответили: неадекватная реакция неадекватного человека

- Больше возможностей для путешествий: новые решения правительства Литвы в связи с коронавирусом

- Как чувствуют себя белорусы, воспользовавшиеся гуманитарным коридором Литвы, и как им помочь? Обсуждаем со специальными гостями в студии

- Покушение на Навального произошло в отеле Томска. Подробности отравления политика

- Литва в лидерах антирейтинга по подростковому суициду. Новое исследование благосостояния детей развитых стран

- в рубрике "Без Маски" - о первом и новом посткарантинном сезоне в Русском драмтетаре Литвы говорим с его руководителем Ольгой Полевиковой.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.