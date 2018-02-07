"Я не располагаю данными о нападках на Вайткуса со стороны России, поэтому ничего не могу комментировать. Могу сказать, что я отклоняю эту версию, считаю это фантазией человека и дальнейшим распространением сплетен. Может, все просто разрешилось бы, если бы он принес мне публичные извинения – я об этом говорила. Но он этого не сделал, он лишь сказал, что намерен подавать заявку на должность главы Русского драмтеатра, я поняла, что эта история может помешать ему занять этот пост", – сказала DELFI Бекшайте. Она прибавила, что русский язык знает плохо.

Напомним, что 6 февраля Вайткус заявил, что "в последнее время проводится целенаправленная клеветническая кампания, которая сейчас стала еще активнее, против деятельности главы Русского драматического театра Литвы. Эту кампанию систематически осуществляют пропагандистские порталы (через порталы sputnik.lt, baltnews.lt, телевидение "Первый Балтийский Канал" и др.), которые находятся под контролем недружественных Литве сил. Эти вопросы по моей инициативе мы исчерпывающе обсудили с работниками Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ)".

Однако в ответе журналистам DELFI представители ДГБ "отмежевались от информации, которая публично представлена как свершившийся факт".

Бекшайте считает, что режиссер обоснованно боится лишиться поста директора театра. По ее мнению, Минкульт должен обратить внимание на сложившуюся ситуацию, поинтересоваться случаями сексуального домогательства.

Декоратор сказала, что после ее публичного заявления общество раскололось на две части: было много тех, кто поддержал, но были и те, кто осудил.

"Я думаю, что есть много людей, которым есть что рассказать. Поскольку все эти слухи обоснованы. Но меня волнует другой момент – много людей боится об этом говорить, именно из-за негатива, который я увидела на моей стене в фейсбуке", – сказала собеседница.

По мнению Бекшайте, ей легче, поскольку она живет за границей, поэтому ей приходится сталкиваться только с оскорблениями в фейсбуке. Если бы она жила в Литве таких нападок было бы больше.

"Я не боюсь этой мести, поскольку не чувствую себя виноватой. Мне страшно было бы, если бы эта история ушла в небытие, если бы это не учли", – заметила Бекшайте, которая восемь лет назад уехала из Литвы.

По ее словам, случай с Вайткусом также послужил толчком к эмиграции. "Мне всегда было важно быть свободной, чтобы было пространство, не чувствовать, что на моем пути помехой могут стать какие-то вайткусы, гасюнасы или кто-то еще, чтобы мне с этим не пришлось мириться. Тогда иного выхода не было – об этом не говорили, я видела один путь – уехать, учиться у других стран, обществ, культур", – сказала декоратор.

Сейчас она живет в Осло, где права женщин уважают. И по ее словам, это не связано с тем, что женщинам нельзя оказывать знаки внимания, дарить цветы, улыбаться. Просто флирт есть флирт, а сексуальное домогательство - это сексуальное домогательство, рабочие отношения – это рабочие отношения.

Напомним, что декоратор Симона Бекшайте (1985 г.р.) 4 февраля заявила, что 10 лет назад ее домогался преподаватель ЛМТА и режиссер Йонас Вайткус. Она разместила соответствующее откровение в социальной сети.

Вайткус сказал, что знаком с Бекшайте и работал с ней в нескольких проектах. Режиссер отметил, что не боится, что СМИ расскажут о ситуации.

"Мне кажется, об этих вещах нужно говорить несколько иначе, не понимаю, почему люди перепугались, боятся, молчат, думают, что это большие преступления, что нужно бежать в кусты и прятаться. Когда я пойму, что происходит, тогда отвечу на эти вещи серьезно", - пообещал он. Он предполагает, что людей, которые чувствуют себя обиженными, станет только больше.