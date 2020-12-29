— Давайте начнем с отрывков передачи, в которой своими мыслями делится друг Путина, российский режиссер Никита Михалков. Вкратце, суть такова: мир, потеряв все свои ценности, катится в пропасть. И лишь одна Россия является хранительницей всего святого.









— Господин Чепонис, Вы в своей работе ежедневно сталкиваетесь с дезинформацией и пропагандой из России. То, что Россия — оплот традиционных ценностей, это лейтмотив?

— Мы видели один пример, но если мы посмотрим другие каналы и прослушаем других выступающих, нас ждут очень похожие истории. Ценности нации и государства очень многое говорят о самом государстве. Это очень важная составляющая мягкой силы. Но если посмотреть на другие государства, действительно можно поверить, что они и сами следуют этим ценностям, и призывают своих соседей им следовать. Однако мне сложно назвать какую-либо ценность, примеров мы увидим множество — свобода слова, свобода СМИ, традиционная семья, вера, верховенство закона. Они твердо декларируют, что являются защитниками этих ценностей, но, оглянувшись на последние несколько десятилетий, мы можем вспомнить, как функционировал Советский Союз, как они собственных жителей, жителей оккупированных территорий держали в Сибири, допрашивали и пытали. Но при этом всегда декларировали защиту прав чернокожих в США, проблемы апархеида и освобождение людей от угнетения. Они говорили об этом очень широко. Повсюду звучали лозунги о мире во всем мире, но сами они этим ценностям не следовали. Они предъявляют требования по этим ценностям к другим, но сами не собираются им следовать. Они используют их как инструмент для расширения своей империи, для защиты своих интересов.

— В сюжете, который мы только что услышали, упоминается очень серьезное «зло» — неправительственные, гражданские организации. В демократическом мире их миссия — служить общественному благу, но кремлевские пропагандисты смешивают эти общественные организации с грязью. Госпожа Армонайте, как Вы можете это объяснить?

— Смешивая с грязью неправительственные организации, он упомянул, что есть правительственные организации, которые подвергаются атакам каких-то таинственных недружественных сил. Думаю, это просто разжигание недоверия. С другой стороны, это может быть и искреннее непонимание, что такое либеральная демократия и как она работает. Что граждане могут объединяться в организации, проводить акции протеста, и что за ними никто не стоит, и никто их специально не организует. Я сама очень хорошо помню свой опыт работы в неправительственных организациях, когда в 2010 г. мы организовали акцию поддержки белорусского народа. Были комментарии, что это якобы было кем-то организовано — ЦРУ, Соединенными Штатами. Но неужели невозможно понять, что люди могут просто собраться и поддержать определенные западные, либерально-демократические ценности в другой стране? Скорее всего, в данном случае имеет место организованная пропаганда, но, с другой стороны, имеет место и непонимание того, что существуют свободные общества, где граждане организуются самостоятельно.

— Вашему вниманию, можно сказать, хрестоматийный пример, как можно манипулировать чувствами и выбором людей. Это социальная реклама, призывающая к голосованию на референдуме по поправкам к Конституции. Референдум прошел в июле этого года. Основная задача поправок — открыть В. Путину путь к управлению страной до 2036 года.



— Это агитационные ролики, призывающие людей голосовать на референдуме за предоставление Путину возможности руководить страной дольше, чем это было предусмотрено в Конституции. Госпожа Армонайте, как Вы это прокомментируете?

— На самом деле, в этой пропаганде мы видим очень много лицемерия. Потому что когда речь идет о якобы традиционных ценностях, давайте посмотрим конкретно, какие ценности там существуют на самом деле. Во втором ролике есть намек на семью ЛГБТ, на угрозу традиционной семье. Но как укрепляется традиционная семья в Российской Федерации? Это происходит путем декриминализации домашнего насилия, когда позволяется избивать жену, мужа и не получать за это никаких последствий. Это откровенная пропаганда под видом мнимых ценностей, которые на самом деле не пропагандируются. Я больше скажу. Мы все выступаем за семейные ценности, и либерально мыслящие политики должны говорить, что государство не может указывать, что такое семья, и какими должны быть отношения между двумя людьми. Так что здесь просто создается враг, он маргинализируется и используется для мобилизации своего электората и запугивания общественности. Мы видим это в России, но то же самое мы видим и в других странах.

— Господин Чепонис, как часто Вы сталкиваетесь с запугиванием гомосексуалистами? В этом обществе это эффективно? И еще вопрос — о реальной ситуации, о правах и свободах меньшинств. Прежде всего, как часто встречается запугивание гомосексуалистами?

— Страх — одна из самых сильных техник апелляции. Хочу обратить Ваше внимание, что эту рекламу можно было увидеть на крупнейших российских государственных каналах, которые стоило бы называть каналами пропаганды. Также предлагаю обратить внимание на то, как устроена сама реклама. Сначала по порядку перечислены ценности, но ни одна из них не ценится, не защищается и не соблюдается. Что касается второй рекламы, дети являются одним из самых сильных триггеров, и это стопроцентная пропаганда, взывающая через ребенка к чувствам людей. Я бы обратил внимание на создание фрустрации. Показан ребенок, у которого нет родителей, показан самый счастливый момент в его жизни, добрые чувства раскрываются до максимума, и вдруг ребенок осознает, что ему не повезло так, как он надеялся. Действительно сильная атмосфера фрустрации. Не стоит ожидать, что права меньшинств будут защищаться в России. Точно так же, как было сказано в первом ролике, что есть много разных народов, и все они счастливо живут в Российской Федерации. Однако стоит напомнить, что ни один из этих народов не оказался на этой территории по собственному желанию. Не секрет, что в большом имперском котле пытаются растопить эти народы, чтобы они забыли свои обычаи, свою речь и однажды сказали: «Я русский, моя родина — Россия, и своих корней я не помню».

— В том, что Россия виновником всех бед считает прогнивший Запад, нет ничего нового. Но в последнее время русским не может угодить даже сам Папа Франциск. Вашему вниманию — реакция на одобрение Папой однополого партнерства.



— Госпожа Армонайте, даже Папа не сдержался, высказался в защиту однополого партнерства. И источается угроза, что христиане восстанут, выйдут с оружием. Какие мысли у Вас возникают при просмотре этих репортажей?

— Очевидно, что в стране наших соседей сложился определенный порядок: политика идет в ногу с церковью, а церковь идет в ногу с Путиным. Им кажется необычным, что лидеры католической церкви могут иметь другие, собственные суждения, которые являются очень новаторскими по сравнению с прежним толкованием самой католической церкви. Важно подчеркнуть, что Римско-католическая церковь является значительной частью западной цивилизации, частью европейской цивилизации и истории. Естественно, к этому относятся как к своеобразному врагу. Свобода религии в советское время была серьезным оружием сопротивления и в Литве. Так что такая демонизация, видимо, явление натуральное, передаваемое из поколения в поколение. Давайте вспомним, как императрица Екатерина писала письма французским мыслителям и спрашивала у них, как ей управлять Финляндией, странами Балтии и другими завоеванными землями. Ей посоветовали деморализовать их, не давать объединяться в религиозные общины, спаивать и отнять землю и имущество. Эта философия жила в этой стране на протяжении многих веков, жива она и сегодня.

— Да, действия якобинцев впечатляли Екатерину. Но давайте вернемся в настоящее. Господин Чепонис, речь о том, что надломилась даже католическая церковь. Значит ли это, что остались только попы и Путин? Больше никого, да?

— Да. Я хотел бы вернуться в недалекое прошлое, в Советский Союз. Герой отрывка, который мы только что видели, жил в Советском Союзе, и ему не следует забывать о том, что веры и религии там тогда не было. Никакой свободы вероисповедания. Храмы были разрушены, десятки тысяч священнослужителей были сосланы в Сибирь. Считается, что создатели новой России позже осознали, что как-то управлять оставленным без веры темным русским народом гораздо труднее, чем с верой. И 30 лет назад они стали главными защитниками веры и религии. На проходящие в кремле ежегодные мероприятия всегда приглашают представителей разных религий. Официально к ним относятся хорошо, но впоследствии с ними поступают не очень уважительно. Конечно, если ты позиционируешь себя как защитника веры и ценностей, тебе нужен и враг. Но вера у врага похожа на твою. Как же тогда отличить этого врага? Надо найти какие-то зацепки, какие-то трещины, которые бы поспособствовали увеличению разрыва между Востоком и Западом и в этой области.

— Госпожа Армонайте, почему для кремля так важны близкие отношения с Православной церковью?

— Люди собираются на церковные службы, лидеры церкви имеют большое влияние на людей. Видимо, Бог действительно обладает бОльшим авторитетом, чем политик. Это очень важно. С другой стороны, может быть они уже и собственную природу, и природу своего могущества возводят к некой высшей силе. Не к людям, не к выражению воли людей, к какой-то само собой разумеющейся данности. Ведь когда тебя избирают на протяжении неизвестно скольких десятилетий, даже не избирают, так как нет там свободных выборов и свободных СМИ, тогда ты сам себя чувствуешь ценностью, словно спущенной для России с небес.

— Господин Чепонис, мы в своих «Деконструкциях пропаганды» уже говорили о патриархе, который по сути является частью системы власти, самым настоящим олигархом, связанным со множеством разных бизнесов, включая теневые, с нелегальной торговлей акцизными товарами и т. д.. Почему эта связь так важна, почему последние несколько десятилетий наблюдается такая резкая эскалация близкой связи между церковью и кремлем?

— Это выученный урок. Это еще один инструмент влияния, пропаганды, с помощью которого можно управлять внутренней аудиторией России. Границы влияния российской церкви перетекают и в другие государства, например, в Сакартвело. В их собственных исследованиях говорится, что чрезвычайно большое влияние оказывается через церковь, и что немало пропагандистских сообщений доходят до людей именно через этот канал. С другой стороны, условия жизни в России не улучшаются, мы видим курс рубля, видим другие достижения в области космоса и технологий. Религия — это один из инструментов, который может поддерживать лояльность граждан. Тем более, что и глава государства позиционирует себя как очень активного верующего, поддерживающего близкие отношения с главой церкви, которому вменяют связь как с криминальным миром, так и с силовыми структурами России.