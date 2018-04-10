Декларирование доходов: где можно заполнить декларацию

"Мы заметили, что в этом году люди активно заполняют декларации: по сравнению с прошлым годом, на данный момент заполнено на 18% больше деклараций, чем за тот же период прошлого года. Однако опыт показывает, что часть жителей приезжает декларировать доходы в последние дни апреля, поэтому потоки клиентов в отделениях ГНИ увеличивается. Мы работаем, привлекая максимум работников, чтобы все жители, нуждающиеся в консультации специалиста, получили помощь. Вильнюсское отделение работает без перерыва и дольше обычного – с 7 до 18 ч. За день специалисты помогают подать декларации 2500 жителей", - сказала глава Вильнюсского отделения ГНИ Эдита Глумбакене.

ГНИ при сотрудничестве с "Содой" расширила число мест обслуживания клиентов. В помещении "Содры" на ул. Й.Кубиляус созданы три рабочих места, а на проспекте Лайсвес, 28 – четыре. Специалисты ГНИ помогут жителям заполнить декларации.

В других отделениях "Содры" работают по одному специалисту ГНИ:

в Каунасе – на ул. A Мицкявичаус, 42, в Паневежисе – на ул. Васарё 16-осёс, 60, в Шяуляй – на ул. Яжеро, 17, в Клайпеде – на ул. Смилтялес, 12A.

По данным ГНИ, меньше чем за месяц жители подали больше 790 000 деклараций доходов, еще почти 34 000 деклараций имущества и больше 97 000 заявок на перевод помощи. Больше 89 000 жителей уже получили переплату налогов на сумму 14 млн. евро.