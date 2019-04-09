"Обращаем внимание, что жители должны подать декларации даже в том случае, если не получили доходов с индивидуальной деятельности. Декларации еще не подали около 75% самозанятых людей (работавших по бизнес-удостоверение или справке об индивидуальной деятельности)", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

По данным ГНИ, в прошлом году декларации подали почти 226 300 самозанятых жителей (за 2017 год), они декларировали больше 1,9 млрд. евро. Опыт ГНИ показывает, что самозанятым непросто самостоятельно заполнить декларацию и они приезжают консультироваться в ГНИ. Несмотря на то, что до 2 мая осталось еще 3 недели, их просят не откладывать заполнение деклараций на последние дни. В прошлом году самостоятельно декларации подали около 152 000 самозанятых жителей.

"Некоторым жителям нужна лишь минимальная консультация специалистов ГНИ, но другим нужны подробные объяснения. Чтобы облегчить этот процесс, ГНИ разработала новую э-услугу для самозанятых - виртуальный бухгалтер i.APS", - сказала Алюконите-Шнирене.

Сейчас этой услугой уже пользуются 1200 человек.

По последним данным ГНИ, с начала этого года за 2018 г. заполнили 739 000 деклараций доходов и 28 000 деклараций имущества.

Больше чем 398 000 жителей вернут переплаченный подоходный налог (в общей сложности это почти 79 млн. евро). Еще 129 000 должны заплатить подоходный налог (это 55 млн. евро).

ГНИ также напоминает, что до 1 июля 2019 года жителям Литвы предоставлена единственная возможность декларировать забытые доходы и заплатить налоги без штрафов и пени. Это касается и жителей и компаний, если они не обанкротились. Чтобы сделать это, жители должны уточнить декларации за 2014-2017 гг.