В январе в Литву приехали 3307 человек, а уехали 4458. Уехало больше, чем в октябре, ноябре и декабре прошлого года.

Иммиграция в Литву растет ежемесячно с октября 2017 года. Две трети иммигрантов - это вернувшиеся жители Литвы, оставшиеся - украинцы и белорусы. Статистику составляют по тому, сколько людей за месяц декларировало место жительства в Литве, а сколько декларировали отъезд.

Эти данные необязательно точно показывают миграцию, поскольку иногда эмигранты, ненадолго возвращаясь в Литву, декларируют приезд ради различных выплат, более дешевых услуг. Например, если человек декларирует место жительства в Литве, заплатит налог на здравоохранение за месяц, то может получить Также жители Литвы могут получить выплаты на родившихся за границей детей, встав на Биржу труда – бесплатно поменять водительское удостоверение и т.д.

Анализируя декабрьские результаты, глава Института исследования рынка труда Богуслав Гружевский и старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказали LRT.lt, что баланс миграции может оставаться положительным в первые несколько месяцев 2018 года, но далее все же будет отрицательным. Однако, по их мнению, в общей сложности в 2018 году должно уехать меньше людей, чем в 2017 году.

Однако данные за январь этого года лучше, чем январские данные за 2017 год, когда население Литвы сократилось на 5256 человек, в этом году только чуть больше чем на 1000. Правда, в начале 2017 года количество эмигрантов искусственно раздуло новшество "Содры", согласно которому все, кто декларировал место жительства в Литве, должны платить ОНЗ, в противном случае у них появятся задолженности.