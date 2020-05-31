Бывшая судья Конституционного суда, профессор Института публичного права Университета им. Миколаса Ромериса (УМР) Тома Бирмонтене сказала Delfi, что нынешнюю ситуацию предполагала реальная жизнь.

Вспышку коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией. "Это обстоятельство пока не отражено ни в каких законах - ни гражданских, ни иных. Когда мы говорим о форс-мажорных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, которые происходят в глобальном масштабе, и о правовом регулировании уже имевших место последствий, мы будем формировать ответственность на прошлое. Это уже произошло - факт", - пришла к выводу Т. Бирмонтене.

В правовой базе много пробелов

Карантин был объявлен правительством в соответствии с Законом о гражданской защите и профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними. "Если уже пошли по этому пути, нужно относиться к нему серьезно - есть много пробелов. Такой правовой режим, когда руководствуются только решения правительства, - это ненормально, здесь кроется самая большая проблема", - убеждена адвокат.

По словам адвоката Альбертаса Шекштеласа, который работает в юридической фирме Motieka, Audzevičius ir partneriai, эти законы предоставили правительству широкие полномочия. Тот факт, что Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями был пересмотрен в срочном порядке уже после введения карантина, показывает, что государство в срочном порядке улучшило правовую базу для обоснования введенных ограничений.

"Исторические примеры показывают, что во времена кризиса люди необоснованно легко жертвуют своими правами и свободами для защиты общего блага. Поэтому должны быть четкие законодательные критерии и рычаги для ограничений основных свобод и прав людей. В противном случае Литва может в конечном итоге получить еще больше дел в Страсбурге, где находится Европейский суд по правам человека", - сказала она.

По словам Т. Бирмонтене, Сейм слишком долго находился в стороне. "Сейм, как спящая красавица, еще не проснулся. Даже если смотреть на ту же карантинную статью - продолжительность карантина территорий может составлять не более 3 месяцев. Этот режим никогда не был адаптирован для объявления карантина на общенациональной основе, должны появиться другие правовые механизмы", - подчеркнула она.

Ограничения прав человека должны быть предусмотрены законом. Пока, по словам собеседника, были шокирующие решения, которые приводили общественность в ярость. Ссылаясь на карантин, стад регламентироваться порядок работы и многое другое. "Карантинный режим и другие подобные законы нацелены на экстремальные случаи, возможны только краткосрочные ограничения. Закон не подходит для такой ситуации. Создается впечатление, что и дальше обещается жить "экстремально", но это не долгосрочная основа для жизни государства", - сказала она.

Основа карантина - дырявая

Конституция действую, она содержит целый блок положений, определяющих права человека, экономическую деятельность. С точки зрения Т. Бирмонтене, невозможно стереть все, что есть, одним законом и карантинным режимом.

"Соблюдаются вроде как и положения Закона о карантине, и Закона о гражданской защите. Но при детальное анализе выясняется, что ни один из них не наделяется такими полномочиями. Понятно, если углубиться, на основании чего правительство принимает решения, посмотрев на основания, которые дырявые, недостаточные - не получится избежать судебных процессов", - не сомневается она и добавляет, что правительству, а особенно субъектам, принимающим решения, будет безопаснее, если их указы будут основываться на законах, которые, включившись в процесс, установил бы Сейм.

В целом принцип демократического общества гласит: каждый из нас имеет право ставить под сомнение решения правительства, и мы имеем право защищать свои права. "Одним из средств правовой защиты является обращение в суд. Карантинная ситуация не была благоприятной для бизнеса, выпускников и всех остальных, условия резко изменились. Поэтому в будущем многие могут начать бороться за свои права. Это должно восприниматься как нормальное явление, его не следует осуждать", - подытожила Т. Бирмонтене.

Мы все еще ждем экономического кризиса, но, по словам А. Шекштеласа, уже очевидно, что малый бизнес в наибольшей степени пострадал от карантина в Литве, а также сферы, которые были запрещены: культурные и развлекательные мероприятия, спорт, туризм, азартные игры. Поэтому в будущем, считает он, мы получим еще более резкую критику действий государства и требований о возмещении убытков.