Можно ли выбрасывать вторсырье в контейнер у другого дома? Можно ли привозить в свой контейнер мусор из усадьбы? А если выбросить мусор из усадьбы в контейнер другого дома?

Представитель муниципальной компании Vasa Римантас Юкнявичюс сказал, что по правилам жители должны пользоваться своими контейнерами. Это значит, что даже если ваш переполнен, вы не можете возить мусор в контейнер другого дома.

Он заметил, что сейчас много вопросов вызывают новые полуподземные контейнеры.

"Мы призываем жителей пользоваться только своими контейнерами. На сайте VASA по адресу можно определить, где стоит контейнер для конкретного многоквартирного дома и указаны графики обслуживания", – информирует собеседник.

Можно ли получить штраф, если выбросить мусор в чужой контейнер? Юкнявичпс сказал, что за это грозит административная ответственность, но каждый случай рассматривают индивидуально, выясняют мотивы таких действий и т.д.

Что делать, если контейнер заполнен до отказа? По данным муниципалитета, рядом с контейнерами мусор оставлять нельзя.

"Если контейнеры переполнены, надо звонить по номерам 8 650 04 949 и 1895. Можно сообщить об этом непосредственно компании, которая вывозит мусор. Если контейнеры постоянно переполняются, компания пересматривает графики вывоза мусора или устанавливает дополнительные контейнеры", – информирует столичный муниципалитет.

Жителей летом волнует вопрос утилизации мусора из усадеб, где нет контейнеров. Согласно правилам, все выбрасывают мусор в свои контейнеры, если контейнера нет, надо подать заявку на его установку.

В Литве уже некоторое время жителей призывают сортировать мусор. По действующим правилам, контейнерами со вторсырьем могут пользоваться все жители, но тут жители сталкиваются с нехваткой таких контейнеров (во многих случаях до таких контейнеров людям далеко ходить).

Вильнюсский муниципалитет информирует, что в будущем ситуация изменится. Сейчас устанавливают полуподземные контейнеры, а с ними и контейнеры для вторсырья.

В Литве действует принцип - "кто мусорит, тот и платит".

"Кто производит отходы, тот и должен платить. (...) Если я живу в Вильнюсе, мусорю в Вильнюсе – я должен за это заплатить. Это касается и других муниципалитетов", – сказал глава Института охраны природы Альфредас Скинулис.

Он подчеркнул, что таким принципом должны руководствоваться и владельцы дач и усадеб. У всех должны быть мусорные контейнеры, а вывоз организует муниципалитет.

Иначе дело обстоит с контейнерами для вторсырья - они предназначены для общего пользования, поэтому можно пользоваться теми, которые удобнее расположены.