"Просьба контролера предъявить билет нередко и у взрослых пассажиров вызывает некоторое беспокойство. Дети беспокоятся больше, особенно если этого билета у них нет. Что ждет ребенка в таком случае?", – таким вопросом задалась Анджелика Вежбавичюте, заведующая Каунасским отделом службы по правам ребенка.

Представитель компании Kauno autobusai Йолита Тарандене сказала, что контролеры стараются вежливо у уважительно общаться не только с детьми, но и со взрослыми. По ее словам, контролеры учитывают возраст пассажиров.

"Детей до 16 лет из автобуса или троллейбуса не высаживают, их только на словах предупреждают о нарушении. Если ребенку 16 лет и больше, то составляют протокол о нарушении. Полицию вызывают только в крайнем случае – если подросток не предъявляет документ", – сказала Тарандене.

По ее словам, некоторые несовершеннолетние, получая предупреждения или штрафы, все равно злостно нарушают порядок, однако большинство из них оказываются в неприятном положении из-за невнимательности. Тарандене заметила, что во избежание стрессовых ситуаций, контролеры часто предлагают ребенку купить билет у водителя.

Глава департамента по персоналу Kauno autobusai Миндаугас Климашаускас сказал, что особенно чувствительно к таким проверкам относятся ученики начальной школы, которые нередко плачут, если знают, что едут без билета. Климашаускас сказал, что контролеры с пониманием относятся к таким детям, поэтому зачастую даже не проверяют у них билеты.

Правда, Климашаускас сказал, что не все пассажиры благожелательно настроены в отношении детей. Бывают такие люди старшего возраста, которые высказывают недовольство в связи с тем, что детей не наказывают за безбилетный проезд.

Специалистов по правам детей интересовал вопрос, сообщают ли родителям безбилетных пассажиров школьного возраста о том, что их дети попались в общественном транспорте без билета.

"Родители обязаны заботиться о безопасности своих детей, поэтому для нас важно, чтобы у ребенка, пережившего стресс из-за нарушения правил проезда, была возможность обратиться за помощью к близкому человеку. Родители должны быть информированы о таких ситуациях", – считает Вежбавичюте.

Поскольку на встрече выяснилось, что сами дети не всегда сообщают об этом родителям или опекунам, было решено дополнить протокол о нарушении таким условием - дать детям возможность позвонить родителям прямо на месте происшествия или разрешить контролерам позвонить родителям ребенка. Надеются, что это не только защитит ребенка от стресса и негативных переживаний, но и позволит самим контролерам чувствовать себя спокойнее, ведь на их работу порой реагируют отрицательно.

Представитель компании Dorsimus, которая отвечает за порядок в общественном транспорте в Каунасе, Альгис Навицкас напомнил, что согласно служебной этике, контролеры должны вежливо общаться с пассажирами. Надо также знать, что на униформе контролеров есть видеокамера, запись которой просматривают в случае конфликтных ситуаций.