Действительно ли все жители Литвы ждут отмены карантина: результаты опроса

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Несмотря на то, что в Литве все чаще говорят о том, что пришло время отменить действующий карантин, немалая часть участников опроса считает, что действующий режим стоит продлить. 19-21 мая компания Baltijos tyrimаi провела опрос, который показал, что спустя два месяца карантина 30% респондентов сказали, что скорее всего они одобрили бы продление карантина, а 20% полностью одобрили бы это решение.
Kaune atidarytos lauko kavinės
Kaune atidarytos lauko kavinės
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

За отмену карантина высказались 42% респондентов. Из них 22% указали, что скорее не одобрили бы продление карантина после 31 мая, а 20% - категорически не одобрили бы. 8% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

Значит, решение правительства о продлении карантина до 16 июня одобряет почти половина жителей. Согласно исследованию, чаще всего против продления карантина выступали люди младше 30 лет.

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По данным Baltijos tyrimаi, жители Литвы видят улучшение ситуации и считают, что угроза заражения снижается. Однако они по-прежнему волнуются за близких – 80% сказали, что их заботит состояние своих близких (в апреле таких было 92%). Между тем о своем здоровье люди пекутся меньше. В мае 61% сказал, что переживает за свое здоровье, в апреле таких было 77%.

Меньше людей в мае боялись лишится источника дохода и работы. В мае этого опасались 49%, а в апреле 59% респондентов. За свое здоровье женщины беспокоились чаще мужчин. Чем старше жители, тем больше они были обеспокоены своим здоровьем. За близких чаще переживают пожилые люди и сельские жители.

В мае 72% сказали, что ухудшилось их психологическое состояние (в апреле таких было 69%) и 57% - физическое (в апреле 49%).

В мае 59% сказали, что ситуация негативно сказалась на их материальном положении (в апреле 63%).

Опрос компания Baltijos tyrimai провела 19-21 мая 2020 г. В нем участвовали 550 жителей.

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